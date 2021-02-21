شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأسماك (6050) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.70% بما يعادل -0.40 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع مستقبلاً، كما يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى ال متوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 63.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.00 ومستوى المقاومة 60.00.