شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 34.10، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -5.19% بما يعادل -1.75 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مهاجمة تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 34.10 استعدادا لمهاجمته، ويظل هذا السيناريو الإيجابي طيلة ثبات الدعم 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 34.10.