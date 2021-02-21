شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اللجين (2170) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 1.96% بما يعادل 0.95 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 46.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 52.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 47.30 ومستوى المقاومة 52.60.