شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم اميانتيت (2160) الارتفاع في آخر جلساته، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 0.24 نقطة، ويأتي صعود السهم الأخير متأثراً بتخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مدعوماً بسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.44 ومستوى المقاومة 24.54.