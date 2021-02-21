شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المراعي (2280) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.19% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، ونلاحظ عودة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 52.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 50.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.90 ومستوى المقاومة 52.90.