شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 21-2-2021، حيث تتراوح أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.

وكان تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أكد، أن مشروع إحياء البتلو، والذى يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل على خفض الفجوة فى اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار اللحوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.

وأضاف تقرير الثروة الحيوانية، أن إجمالى التمويل المتاح للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم إتاحته فى عام 2020، وهذا وقد بلغ إجمالى التمويل الذى تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏مبلغ 3.3 مليار جنيه، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربى صغير بعدد رؤوس ‏أكثر من 224 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية مايزيد عن 203 ألف و رؤوس مستوردة 18 ألف).، ويجرى حالياً التوسع فى تمويل هذا المشروع نظراً للنتائج الجيدة التى حققها.