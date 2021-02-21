الاقتصاد

أسعار الأسماك بسوق العبور .. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 21-2-2021   حيث سجلت أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي تراوحت بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو.

 

وتراوحت وأسعار البلطى المزارع " 1 " 17-20 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.

 

تتراوح أسعار القشر بياض  بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوحت سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.  

 

 

وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

 

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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