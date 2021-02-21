شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) ينخفض لرابع جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 122 فلس الخميس الماضي، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 113 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 127 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 120 بينما مستوى المقاومة هو 123 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط