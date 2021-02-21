شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 80 فلس في عملية جني أرباح في الأجل القصير، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض لمستوى الدعم 78 فلس كمستوى أول ثم 75 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 78.7 بينما مستوى المقاومة هو 81.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط