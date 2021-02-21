شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقرير سابق لنا نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 93.10 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 88 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 98 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 92.3 بينما مستوى المقاومة هو 94.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط