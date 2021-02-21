شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) يواصل عمليات جنى الارباح -تحليل صباحي- 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 171 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 162 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 169 بينما مستوى المقاومة هو 172 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط