شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE)يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل وبقوة خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 93.90فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 89 فلس كمستوى أول مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 99 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 93.1 بينما مستوى المقاومة هو 95.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط