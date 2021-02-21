شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع وبقوة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 111 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر فبراير من عام 2016، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 107 فلس، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 130 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 105 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 107.0 بينما مستوى المقاومة هو 114.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد