شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 189 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 200 فلس، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما قد يساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 177 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 200 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 183.0 بينما مستوى المقاومة هو 194.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط