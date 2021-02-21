شكرا لقرائتكم خبر عن يوباك (UPAC) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 209 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 200 فلس كمستوى أول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 206 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 205.0 بينما مستوى المقاومة هو 217.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط