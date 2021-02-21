شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال اخر جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 3.28 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 3.30 ريال، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 3.15 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.33 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.23 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط