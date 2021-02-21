شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 6213 نقطة، وهو أدني مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع عودة تأرجح المؤشر مرة أخرى بين مستوى6150 ومستوى 6350 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,185 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,241 نقطة