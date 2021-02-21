شكرا لقرائتكم خبر عن توماس فيرست جونيور.. الطبيب ورجل الأعمال والملياردير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توماس فيرن فيرست جونيور، هو طبيب ورجل أعمال وملياردير أمريكي، وأحد مؤسسي شركة «إتش سي إيه هيلث كير» المشغلة للمستشفيات والعيادات الطبية، كما أنه يعتبر أغنى شخص في ولاية تينيسي. بلغت ثروته الصافية 13.6 مليار دولار في عام 2019، وفقاً لبيانات مجلة «فوربس».

ولد فيرست في ال 12 من أغسطس/ آب من عام 1938، ووالده هو توماس إف فيرست الأب، وهو اختصاصي بارز في الطب الباطني بمدينة ناشفيل، في حين أن والدته هي دوروثي كيت. ولدى فيرست أربعة أشقاء هم بيل فيرست، الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تينيسي من 1995 إلى عام 2007، وروبرت إيه فيرست، ودوروثي إف بونسش، وماري إف بارفيلد.

نشأ فيرست في مدينة «بيل ميد» الواقعة في الجانب الغربي من ناشفيل. التحق بأكاديمية «مونتجومري بيل» للبنين. تخرج من جامعة فاندربيلت، وحصل على درجة الدكتوراه في الطب من جامعة واشنطن في سانت لويس.

في عام 1968، شارك في تأسيس شركة «هوسبيتال كوربوريشن أوف أمريكا» مع والده، توماس إف فريست الأب، والمستثمر جاك سي ماسي، والتي تغيّر اسمها لتصبح «إتش سي إيه هيلث كير».

وفي عام 1977، أصبح فيرست رئيس الشركة، وفي عام 1987 شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وفي عام 1994، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة للكيان المندمج بين «هوسبيتال كوربوريشن أوف أمريكا» و«كولومبيا هوسبيتال كوربوريشن»، وبعد الاندماج مع شركة «هيلث تراست» في إبريل/ نيسان من عام 1995، أصبح نائب الرئيس التنفيذي.

وفي عام 1997، عاد فيرست ليصبح الريس التنفيذي ل «إتش سي إيه هيلث كير»، بعد استقالة ريك سكوت، والذي أصبح فيما بعد حاكم ولاية فلوريدا.

وبقي فيرست الرئيس التنفيذي للشركة حتى يناير/كانون الثاني من عام 2001، ورئيس مجلس الإدارة حتى يناير 2002. وفي عام 2006، حصل على استثمار بقيمة 21 مليار دولار من شركات «باين كابيتال» و«كيه كيه آر» و«ميريل لينش»، لتصبح «إتش سي إيه» شركة خاصة. وساهمت هذه الصفقة في رفع القيمة السوقية للشركة الطبية إلى 33 مليار دولار. وفي عام 2009، استقال فيرست من مجلس الإدارة، لينضم ابنه، بيلي فيرست، إلى مجلس الإدارة. وأصبح جاك بوفندر، رئيساً لمجلس إدارة «إتش سي إيه هيلث كير».

من عام 1984 إلى عام 1995، عمل فيرست في مجلس إدارة شركة «آي بي إم»، كما كان رئيساً لغرفة التجارة في منطقة ناشفيل من عام 1999 إلى 2000. وفي عام 2008، شارك في تأسيس شركة «تشاينا هيلث كير كوربوريشن» مع رجل الأعمال تشارلز إيه إلكان.

يشار إلى أن فيرست شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جامعة فاندربيلت من عام 1995 إلى عام 1997.

تزوج فيرست من باتريشيا سي فيرست، ورزق منها بثلاثة أطفال. وفي عام 2018، أصبح أغنى شخص في ولاية تينيسي، وحلّ في المركز ال 37 في قائمة فوربس لأغنى 400 أمريكي، بثروة تقدر ب 12.8 مليار دولار.