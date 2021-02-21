شكرا لقرائتكم خبر عن نجوزي أوكونجو-إيويالا.. امرأة من حديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم تعيين نجوزي أوكونجو-إيويالا رئيسة جديدة لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح بذلك أول امرأة على الإطلاق تقود المؤسسة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها وأول أفريقي يتولى هذا المنصب. ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي تصنع فيها أوكونجو التاريخ.

ولدت أوكونجو إيويالا في نيجيريا وتخرجت في جامعة هارفارد عام 1976 ثم حصلت على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وهي أول امرأة تولت وزارة المالية النيجيرية ووزارة الخارجية أيضاً. كما أنها كانت أول امرأة تترشح لرئاسة البنك الدولي، حيث أمضت هناك 25 عاماً كخبيرة اقتصادية.

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حظي ترشيحها لمنظمة التجارة العالمية بدعم جميع المناطق الجغرافية في الهيئة التجارية باستثناء الولايات المتحدة، حيث قالت إدارة ترامب آنذاك إنها ستواصل دعم المرشح الكوري الجنوبي يو ميونج هي. ومع ذلك، تمت الموافقة على تعيين أوكونجو إيويالا ذات ال 66 عاماً عندما أعلن الرئيس جو بايدن قبل أيام قليلة دعمه الكامل لها.

تقف منظمة التجارة العالمية اليوم عند مفترق طرق بعد تراجع التزام العديد من البلدان بالقواعد القديمة التي تحكم التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، أصيبت هيئة الاستئناف بالشلل لعدة أشهر بعد أن منعت الولايات المتحدة، مرة أخرى، في ظل إدارة ترامب تعيين قضاة جدد، ما جعلها غير قادرة على الفصل في أي نزاعات تجارية.

وقالت أوكونجو إيويالا لأعضاء منظمة التجارة العالمية خلال جلسة استماع في يوليو/ تموز: «رؤيتي هي منظمة تجارة عالمية متجددة وقوية وواثقة من معالجة القضايا الجارية بفعالية». وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في وقت سابق إن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى الإصلاح وتحديث قواعدها، دون وجود إجماع حول كيفية القيام بذلك.

وفي السياق ذاته قالت أوكونجو: «تبدو منظمة التجارة العالمية مشلولة في الوقت الذي عليها فيه أن تستفيد بشكل كبير من قضايا القرن الحادي والعشرين الجديدة مثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والاقتصادات الخضراء والدائرية».

من المرجح أيضاً أن تدعم أوكونجو مشاركة المرأة في التجارة العالمية، بعد أن قالت إنه ينبغي بذل جهود أكبر لإدراج الشركات المملوكة للنساء في القطاع الرسمي.

قالت أوكونجو إيويالا إنها قادرة على تحمل الصعاب، بعد أن عانت من الحرب الأهلية الوحشية في نيجيريا خلال سنوات مراهقتها، والتي أفادت التقارير بأن أسرتها فقدت خلال تلك الحرب كل مدخراتها.

وقالت في مقابلة مع «بي بي سي» في عام 2012: «يمكنني تحمل المشقة، والنوم على الأرض الباردة في أي وقت».

عندما كانت وزيرة المالية في نيجيريا، طالب خاطفون أوكونجو إيويلا بالاستقالة من منصبها بعد احتجازهم والدتها رهينة. لكنها رفضت الامتثال وانتهى الأمر بالإفراج عن والدتها بعد أيام قليلة.

وشاركت رأس هرم منظمة التجارة العالمية الجديد في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، باعتبارها المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن وكانت عضواً في مجلس إدارة تحالف «جافي» للقاحات (Gavi)، وهو شراكة صحية بين المنظمات العامة والخاصة تعمل على تحصين الأشخاص خصوصاً الأطفال في البلدان الفقيرة.

* سي إن بي سي - لندن