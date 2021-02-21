شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: الوحدة لا يزال منافساً على لقب الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

واصل الوحدة حضوره الإيجابي في دور الإياب من دوري الخليج العربي؛ بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه خورفكان في ختام الجولة ال17، بينما تلقى «النسور» الخسارة الثالثة توالياً.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الصدارة، في حين بقي خورفكان برصيد 10 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن مركز الهبوط.

يدين «العنابي» بهذا الفوز الذي لم يكن سهلاً على الرغم من النتيجة الكبيرة إلى قائده إسماعيل مطر الذي سجل هدفين من منطقة الجزاء، ليصل إلى هدفه ال92 مع الوحدة، كما رفع رصيده في النسخة الحالية من الدوري إلى 5 أهداف كثاني أفضل أرقامه في آخر 10 سنوات، علماً أن أفضل رقم حققه «سمعة» تهديفياً كان في موسم 2004 -2005، حين سجل 12 هدفاً. كما مرر إسماعيل هذا الموسم 5 كرات حاسمة؛ ليسهم في 10 أهداف بين التسجيل والتمرير.

كما شهدت المباراة تسجيل اللاعب الشاب طحنون الزعابي الذي شارك في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني لهدف جميل بصاروخ من مسافة بعيدة وبعد إحرازه الهدف ركض الزعابي إلى المدرب رازوفيتش وعانقه؛ ليؤكد عدم غضبه لتركه في مقاعد البدلاء.

منافس قوي

وفي المقابل، فان النسور لم يكن صيداً سهلاً ل«العنابي» على الرغم من الثلاثية النظيفة، ومجريات المباراة تؤكد أن أبناء كايو زيناردي قدموا أداء جيداً، وكانوا نداً قوياً لأصحاب الأرض؛ لكنهم ارتكبوا أخطاء فردية فادحة، أدت إلى احتساب الحكم ركلتي جزاء، كما فشل ثلاثي الهجوم في استغلال عدد من الفرص حتى قبل تسجيل الوحدة هدفه الأول، والنتيجة لم تؤثر في موقع خورفكان في الترتيب وصراع البقاء لخسارة ثلاثي آخر الجدول؛ لكن لها تأثيرها السلبي باعتباره الخسارة الثالثة توالياً.وفي تصريحات المدربين بعد المباراة أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة أن الهدف في الموسم الحالي هو الفوز بالبطولة أو تحقيق أفضل المراكز في الدوري، وقال: إن العنابي يتحسن ويسير في الطريق الصحيح منذ انطلاقة الدوري الثاني من المسابقة، وصحيح أننا لم نحصل على العلامة الكاملة في مباراتي الشارقة وشباب الأهلي؛ لكننا نواصل النتائج الإيجابية والفوز بالبطولة من أهدافنا أو على الأقل تحقيق أفضل المراكز.

تحقيق الأهم

ودافع مدرب الوحدة عن إشراك موبوكو، مؤكداً أن الدفع باللاعب قرار بإجماع الجهاز الفني، وتمنى أن تكون إصابة المقيم روبن خفيفة، مؤكداً عودة المهاجم عمر خربين أمام الوصل.

وبدروه، رأى البرازيلي كايو زيناردي مدرب خورفكان أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام الوحدة، ووصف المباراة بالمتكافئة في الأداء، وحسمت من منطقة الجزاء وأن الهدف الأول أربك فريقه والثاني صعب عليهم العودة.

وقال: المباراة كانت متكافئة على مدار الشوطين على الرغم من خسارتنا بثلاثية، الوحدة سجل الهدف الأول عكس مجريات اللعب من ضربة جزاء مجانية، وحاولنا العودة وسجلنا هدفاً ألغي بداعي التسلل، وهذا أسهم في التأثير السلبي على فريقنا.

وتابع: دخلنا الشوط الثاني بهدف التعديل وكنا الطرف الأفضل وحصلنا على عدد من الفرص لم نوفق في التسجيل منها، وللمرة الثانية وقعنا في الفخ وارتكبنا ضربة جزاء سجل منها الوحدة وصعب علينا العودة للمباراة.

وشدد مدرب النسور إلى أهمية التعويض في مباراة شباب الأهلي في الجولة المقبلة عن طريق الاستعداد الجيد وتصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة الوحدة.

موبوكو: ألعب في غير مركزي

أكد الكونغولي باول موبوكو لاعب الوحدة أنه يضحي من أجل العنابي ويعمل على تقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق وقال: أنا العب في مركز الوسط ولكن لظروف الفريق، فان المدرب يضعني في مركز الجناح الأيسر وعلى كل لاعب التضحية من أجل المجموعة.

وأكد ان العنابي لم يفقد فرصته في المنافسة على لقب الدوري، مبيناً انهم يسعون إلى تحقيق نتائج ايجابية في الدور الثاني والحرص على أخذ البطولة خطوة خطوة.