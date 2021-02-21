شكرا لقرائتكم خبر عن سقــوط قتـلى في ثلاثـة تفجيرات هـزت كـابـول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل خمسة أشخاص، وأصيب ثلاثة آخرون، أمس السبت، في ثلاثة تفجيرات هزت العاصمة الأفغانية كابول، استهدفت عدداً من قوات الأمن، في وقت ناقش مسؤولون عسكريون أمريكيون وباكستانيون في إسلام أباد، إمكانية تأجيل قرار سحب القوات الأجنبية من البلاد، وجددت واشنطن مطالبتها بخفض العنف أولاً. وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فرامرز: «انفجرت ثلاثة ألغام في كابول وقتل خمسة أشخاص وأصيب اثنان آخران». وتسبب الانفجار الأول في إصابة مدنيين اثنين، وأودى الثاني بحياة «جنديين وامرأة»، وقُتل في الثالث ضابط شرطة. ووقعت الانفجارات الثلاثة بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً في ثلاثة أحياء منفصلة بالعاصمة.

وذكرت مصادر أمنية، أن اثنين على الأقل من ضحايا الهجوم الثاني يعملان لحساب وزارة الدفاع. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجيرات التي فتح تحقيق بها. واستهدف أول انفجارين مركبات خلال ساعة الذروة الصباحية، في نهج بات معهوداً.

وبات هذا النوع من الحوادث شبه يومي في كابول. ويتصاعد العنف بالتزامن مع محادثات سلام انطلقت منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بين «طالبان» والحكومة الأفغانية. وفشل المفاوضون بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويهاجم المتمردون القوات الأفغانية يومياً.

من جهة أخرى، بحث مسؤولون عسكريون أمريكيون وباكستانيون، في إسلام أباد، إمكانية تأجيل قرار انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وجاء في بيان للجيش الأمريكي، أن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي شكر باكستان على المساهمة في مسار السلام الأفغاني الداخلي وتعهّد بحث مجالات تعاون جديدة معها.

وأوضح البيان، أن قائد أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا أعاد تأكيد «التزام باكستان جهود السلام في أفغانستان لأهميتها في السلام الداخلي». وبشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، اعتبر ماكينزي أنه لم يتم استيفاء شروط الانسحاب الذي قد يؤدي إلى ازدياد نفوذ الجماعات المتشددة في أفغانستان.

وقال قبل وصوله إلى إسلام أباد: «لدينا أسباب تدفعنا للاعتقاد بأن ذلك يمكن أن يحدث». وأكد أن «طالبان» التزمت بموجب الاتفاق خفض منسوب العنف، لكن ذلك لم يحصل. وأضاف أن تنظيم «داعش» شنّ هجمات، لكنها لا تقارن بما تفعله طالبان، ودان هجماتها في أنحاء البلاد.

وأكد مسؤولون باكستانيون، أن التأجيل يجب أن يُجرى بالتفاوض مع «طالبان» لتجنب تصعيد النزاع، وأشاروا إلى مضي عام دون أن يسجل الجيش الأمريكي خسائر بشرية في القتال بأفغانستان. ( وكالات)