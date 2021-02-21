شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم سبيد ميديكال قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 149.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 455.1 مليون جنيه، تلاه سهم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 107.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 347.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول بلغ 32.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 336.4 مليون جنيه، ثم "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" بحجم تداول 178.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 235 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول 3.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 207.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول بلغ 287 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 201.3 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 35.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 199 مليون جنيه، ثم " فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 3.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 191.1 مليون جنيه، وفى التاسع " الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة " بحجم تداول 5.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 177.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 679.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 176.5 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 11380.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 2350.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 3.26% مغلقًا عند مستوى 3374.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.47% مغلقًا عند مستوى 14048.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.75% ليغلق عند مستوى 1310.22 نقطة.