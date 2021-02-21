شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزيرى الآثار والسياحة والطيران مع نواب ومستثمرى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال زيارتهما لمدينة الغردقة، التقى اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مع عدد من مستثمرى وأعضاء مجلس النواب بالغردقة، وذلك بديوان عام المحافظة، فى إطار سلسلة اللقاءات التى يحرص الدكتور خالد العنانى والطيار محمد منار على عقدها مع المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة والطيران الوافدة إلى هذه المحافظات، وبحث التحديات التى تواجه صناعة السياحة بها. وقد حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وبعض ممثلى الغرف السياحية بالغردقة. وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد العنانى الجهود التى بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحى خلال جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد والتى من بينها إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر تنتهى فى 31 ديسمبر 2021، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا منذ أبريل 2020 ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً اعتباراً من مايو 2021، والإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان (من يونيو2020 حتى٣٠ أبريل2021). واشار إلى أن الدولة قامت باتخاذ تلك الاجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع. وأضاف أنه تم لأول مرة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى اجتماعه مع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، حيث تم مناقشة آليات دعم القطاع وتحفيز عودة السائحين، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع، وتابع أن هناك مناقشات لتعديل عدد من القوانين.

وفيما يتعلق بطلب المستثمرين بتطبيق نظام الشباك الواحد للتراخيص، أوضح الدكتور خالد العنانى أنه تم لأول مرة تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسته وتضم فى عضويتها قيادات كافة الجهات المعنية بالنشاط السياحى فى مصر، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لافتا الى انها تختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التى تواجهها، بالإضافة الى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولى إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونا.

وعن الدعم الذى قدمته وزارة الطيران المدنى لتشجيع الحركة السياحية إلى مدن الجذب السياحى المصرية، أشار الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى الى الاستمرار فى تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية لشركات الطيران ومنظمى الرحلات بمعدل (20% على الخدمات الارضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء) فى مطارات المحافظات السياحية الأربعة وذلك اعتبارا (من يونيو 2020 حتى 30 أبريل2021)، كما أن وزارة الطيران المدنى كان لها دورا كبيرا فى تدشين مبادرة شتى فى مصر لتنشيط حركة السياحة الداخلية والتى وصلت فيها نسبة تخفيض اسعار تذاكر الطيران الداخلى الى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم الى مايقرب من ٥٠ % لتشجيع الطلب على المنتج السياحى وزيارة المقاصد السياحية فضلا عن التخفيضات التى تقدمها مصر للطيران على اسعار تذاكرها من النقاط الخارجية الى القاهرة.

وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بتسيير خط طيران داخلى بين الغردقة والاسكندرية، أشار وزير الطيران المدنى أن وزارة الطيران المدنى لا تدخر جهدا فى تشغيل اى رحلات أو خطوط طيران جديدة لتشجيع حركة السياحة سواء القادمة من الخارج أو داخليا شريطة توافر الطلب على هذه الرحلات.

وخلال الاجتماع تم اقتراح تشغيل خطوط طيران مباشرة لمصر للطيران من ألمانيا الي الغردقة، ومن إيطاليا الي شرم الشيخ وافاد وزير الطيران ان مصر للطيران بصدد انشاء كيان منخفض التكاليف سيسمح بتشغيل تلك الرحلات والدخول في منافسه مع شركات الطيران العارض.

كما أنه بالفعل تقوم شركه اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني بتشغيل خطوط تربط بين مدن ألمانيا وكل من الغردقة وشرم الشيخ.