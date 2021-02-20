نظام المدفوعات الفورية يبدأ اليوم والأنشطة العاملة خارج الدوام الرسمي أبرز المستفيدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد نجاح المرحلة التجريبية من النظام مع عدد من البنوك السعودية، أطلق البنك المركزي السعودي اليوم نظام المدفوعات الفورية الجديد، حيث سيمكن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة فورا وعلى مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، فيما سيكون أبرز المستفيدين منه الأنشطة العاملة خارج الدوام الرسمي للبنوك.

ويأتي النظام على أنقاض النظام السابق الذي انتهى بالأمس والذي كان يصل فيه تأخر بعض الحوالات إلى 3 أيام، عندما ترسل الحوالة في نهاية الأسبوع.

وأكد مختصون أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في تطور تقنيات النظام المالي السعودي تضاهي أكبر التقنيات العالمية في هذا المجال الحيوي، مشيرين إلى 6 فوائد على الأقل للنظام، أبرزها الحد من استخدام النقد في التعاملات المالية، وتسريع حركة تدفق الأموال بين القطاعات، وتسهيل حركة السيولة للمنشآت التي لديها حسابات في بنوك مختلفة.

التدفق النقدي

وبحسب مدير أحد فروع البنك السعودي الفرنسي بالدمام فهد فيصل فإن الوضع قبل النظام الجديد للتحويل الذي سيطبق اعتبارا من اليوم كان يتضمن نوعين من الحوالات هي إما الحوالات السريعة التي تصل خلال نصف ساعة إلى ساعة خلال دوام البنك، أو الحوالة العادية التي تأخذ يوما، وقد تصل المدة إلى 3 أيام إذا كان التحويل في الساعة الأخيرة من دوام الخميس، وهذا الأمر قد يضطر من يحتاج إلى السيولة الفورية إلى الاستدانة من آخرين حتى وصول حوالته المالية، أما اليوم فإن الحوالات تتم فورا بين حسابين في بنكين مختلفين.وأشار فيصل إلى أن النظام سيكون له فوائد على مستوى الاقتصادين الكلي والجزئي، واعتبارا من اليوم لن يتم الانتظار الى اليوم التالي لاستلام حوالة بنكية بسبب عدم إرسالها في وقت دوام البنك التقليدي، بل سيكون التدفق النقدي على مدار الساعة.

رسوم أقل

وأوضح مدير أحد فروع بنك الرياض بمدينة الخبر عبدالعزيز خالد، أنه بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة للتحويلات الفورية، فستكون رسوم التحويل أقل، وهذا الأمر يأتي دعما من الدولة لحركة السيولة ما بين المنشآت الوطنية المختلفة، منوها إلى أن عدم وصول الحوالة في وقت مناسب كان يمثل مشكلة كبيرة بين المتعاملين، وقد قام البنك المركزي بتجربة للتحويلات الفورية بين عدد من البنوك الوطنية أثبتت نجاحها، وهو ما شجع على بدء التطبيق اعتبارا من اليوم، مضيفا أن الخطوة ستدعم بقوة الصفقات والعروض التي تحتاج إلى المال الفوري.

رفع الشفافية

وذكر رئيس اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن نظام الحوالات الفورية الجديد جاء ليعزز تطور القطاع المالي بالمملكة، ويدعم تسريع حركة الأعمال وانسياب السيولة المالية، فيما بينها على مدار الساعة، وتحسين المنتجات المالية، والتدفقات النقدية بين القطاعات، كما سترفع مستوى الشفافية والحوكمة المالية اللازمة للثقة في أداء مختلف الأعمال، بحيث لا تتاح فرص للمماطلين في دفع المبالغ المترتبة عليهم، فمن اليوم صار تحويل المال فورا وبضغطة زر، منوها إلى أن النظام المالي بالمملكة أصبح من الأكثر مواكبة لأحدث التقنيات العالمية وأكثرها تقدما، كما أن رسوم التحويل أصبحت أقل.

الحد من النقد

وأفاد عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى صالح العفالق أن الانتقال إلى التحويل الفوري على مدى 24 ساعة وعلى مدى 7 أيام في الأسبوع نقلة نوعية مهمة، ستتضح فوائدها بشكل أكبر مع تفعيلها اليوم، فلطالما كان تأخر الحوالات يسبب مشكلة حقيقية سواء للأفراد أو المنشآت خاصة في ظل ما تشهده المملكة حاليا من ارتفاع وتيرة وحركة النشاط التجاري والاقتصادي عموما، لافتا إلى أن الخطوة التي أطلقها البنك المركزي ويتم تفعيلها اليوم ستعزز عدم استخدام النقد في التعاملات المالية.

وأكد أن الخطوة ستؤدي إلى تسهيل أداء الأعمال واستيفاء المبالغ المستحقة في الوقت المناسب، إلى جانب تسهيل التحويل من حساب إلى آخر للمنشآت التي يكون لها حسابات في بنوك متعددة ما يؤدي إلى تسريع الأعمال، منوها إلى أن النظام وحد الحسابات البنكية ضمن الشبكة السعودية.

موقع متقدم

وأوضح العفالق أن الخطوة المهمة بالتحويل على مدار الساعة جعلت المملكة في موقع متقدم عالميا يضاف إلى تقدمها السابق، مبينا أن التحويل الفوري سيفيد بشكل خاص الأعمال التي تستمر إلى ما بعد انتهاء الدوامات الرسمية، وهي كثيرة جدا، ومن أهمها إقامة الفعاليات المختلفة والأعمال المؤقتة، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

مواكبة التطور

بدوره أكد المحلل الاقتصادي والمالي فهد الثنيان أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي وتنطلق فعليا اليوم ستعمل على تحسين عمليات التحويل المالي لجميع المستفيدين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على إدارة حركة السيولة في كل الأوقات، وهو أمر مهم يواكب التطور السريع جدا في أداء الأعمال، مشيرا إلى أن إطلاق نظام المدفوعات الجديد يأتي بعد نجاح المرحلة التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية، حيث ستتمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد اعتبارا من اليوم إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري وعلى مدار الساعة طوال الأسبوع.وشدد الثنيان على أن نظام التحويل الفوري الجديد سيكون خطوة مهمة لتعزيز موقع المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية والابتكار وهو من أهم مرتكزات مستهدفات تطوير القطاع المالي وفق رؤية المملكة 2030.

1 تمكن الأفراد والمؤسسات من الحصول على السيولة فورا وعلى مدار الساعة.

2 الحد من استخدام النقد في التعاملات المالية المختلفة.

3 تعزيز الكفاءة في أداء الأعمال لمختلف القطاعات.

4 نقل الأموال بين الحسابات فورا وبسهولة للشركات التي لديها حسابات في أكثر من بنك.

5 دعم جاذبية المملكة كبلد جاذب للاستثمارات.

6 الحد من المماطلات في دفع الحقوق بالاستناد إلى تأخر وصول الحوالات كما كان سابقا.