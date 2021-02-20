شكرا لقرائتكم خبر عن برنت يربح 0.5% في أسبوع.. والخام الأمريكي يتراجع 0.7% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على تراجع 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 62.91 دولار للبرميل وربح برنت نحو 0.5%، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو 2.1%، ليبلغ سعر التسوية 59.24 دولار للبرميل، وعلى أساس أسبوعي تراجع غرب تكساس الوسيط 0.7%.

وقالت فاندانا هاري محللة الطاقة لدى فاندا إنسايتس «السوق مهيأة لتصحيح والمؤشرات على بدء عودة الكهرباء ووضع الطاقة بصفة عامة لطبيعته في تكساس قدمت الشرارة اللازمة».

وارتفع الخامان القياسيان لأعلى مستوى في 13 شهرا الخميس مدفوعين بالطقس المتجمد التاريخي في ولايات الجنوب الأمريكية. وبينما تشير تقديرات المحللين إلى أن الطقس شديد البرودة أدى إلى توقف ما يصل إلى ثُلث إنتاج الخام الأمريكي، فإن الانتباه يتحول الآن إلى التأثير على شركات التكرير.

وقال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن غياب الطلب من مصافي تكساس سيؤدي على الأرجح إلى زيادة مخزونات الخام في الأسابيع المقبلة، على الرغم من توقف إنتاج نحو 3.5 مليون برميل يوميا من الخام الأمريكي.

مخزونات الخام الأمريكية

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، قبل الطقس البارد، إذ تراجعت المخزونات 7.3 مليون برميل إلى 461.8 مليون برميل وهو أدنى مستوياتها منذ مارس.

ويتجه الاهتمام أيضا إلى زيادة وشيكة في إمدادات النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس.

وقالت مصادر في أوبك بلس لرويترز إن منتجي المجموعة سيخففون على الأرجح قيودا على الإمدادات بعد أبريل نظرا لتعافي الأسعار.

جولدمان يتوقع تأثيرا محدودا

وقال جولدمان ساكس في مذكرة إن موجة من الطقس المتجمد في تكساس تسببت في انقطاعات للكهرباء وتعطيلات لمصافي التكرير وخطوط أنابيب سيكون لها تأثير محدود ومؤقت فحسب على سوق النفط العالمية.

وتشير تقديرات البنك إلى انخفاض يبلغ في المتوسط 700 ألف برميل يوميا في إنتاج فبراير للخام البري في 48 ولاية أمريكية، فيما من المتوقع أن يتعافى الإنتاج سريعا بفضل توقعات بارتفاع درجات الحرارة في نهاية الأسبوع.

وقال في مذكرة الخميس «بينما التأثيرات الإجمالية على العرض والطلب كبيرة، إلا أنه جرى تعويضها في الأغلب، والأهم من ذلك أنها مؤقتة، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من الآثار على أسعار النفط العالمية...». (رويترز)