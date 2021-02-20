شكرا لقرائتكم خبر عن 110 رؤساء تنفيذيين ومشاركات محلية ودولية في «جلفود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ينطلق معرض جلفود 2021، الأحد 21 فبراير/ شباط، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 2500 من أبرز العلامات المختصة في قطاع الأغذية لتسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين.

يُشارك في المعرض 110 من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال، مثل الرؤساء التنفيذيين لدى عمالقة قطاع سلسلة التوريد مثل دي إتش إل والإمارات للشحن الجوي والرؤساء التنفيذيين لشؤون التسويق لدى مؤسسات عالمية ضخمة مثل مايكروسوفت وبيتزا هات وبيبسيكو والرؤساء التنفيذيين لدى أشهر العلامات التجارية الإقليمية مثل ماجد الفطيم ومجموعة اللولو العالمية ونخبة الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان وأفضل خبراء فنون الطهي في دولة الإمارات لمشاركة تحليلاتهم المعمقة وآرائهم حول المعالم الجديدة للقطاع حول العالم.



استعراض قدرات موانئ دبي وجافزا

أعلنت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) عن مشاركتهما في معرض الخليج للأغذية - جلفود 2021، لاستعراض قدرات تعزيز تجارة الأغذية والمشروبات عبر الخدمات اللوجستية المتاحة في ميناء جبل علي وجافزا.

ووصلت القيمة الإجمالية لقطاع المواد الغذائية والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية في جافزا إلى 13.3 مليار درهم. ومع دعمها أكثر من 4700 عميل، تستضيف المنطقة الحرة أكثر من 550 شركة عاملة في مجال الأغذية والمشروبات من أكثر من 70 دولة.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «يعد قطاع الأغذية والمشروبات جزءًا لا يتجزأ من نجاح أعمالنا.. في النصف الأول من عام 2020، بلغ حجم تجارة دبي الخارجية للمواد الغذائية تسعة ملايين طن، ما يمثل في مجمله 32 مليار درهم. في حين بلغت واردات دبي من المواد الغذائية 22 مليار درهم. ومنذ بداية الجائحة، ركزنا باستمرار على تأمين استمرارية عمل سلسلة الإمداد والتوريد الغذائي في الدولة عبر مركزنا اللوجستي متعدد الأنماط».

وتتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن ينمو إنفاق المستهلكين على المواد الغذائية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بمعدل سنوي 3.8%، ومن المتوقع أن تظل اللحوم والدواجن التي بلغ الإنفاق عليها عام 2021 نسبة 24.4%، أكبر الفئات التي تستحوذ على الإنفاق حتى عام 2024. وسيكون الخبز والأرز والحبوب من أقوى الفئات التي ينمو الإنفاق عليها بمعدل 4.3% عاماً بعد عام، وتوضح هذه الأرقام الواعدة حجم الفرص في هذا القطاع.

بلدية دبي تعرض «قوت» و«زادي»

تشارك بلدية دبي في النسخة الـ26 من معرض الخليج للأغذية؛ حيث تعرض أبرز استعداداتها وجاهزيتها لـ«إكسبو 2020 دبي» والخدمات المتطورة التي تقدمها في مجال سلامة الأغذية.

وقال خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة: إن مشاركة البلدية في المعرض ستركز بشكل أساسي على تجار المواد الغذائية والموردين؛ من أجل تعريفهم إلى الخدمات البارزة التي تقدمها بلدية دبي؛ حيث من المتوقع مشاركة 85 دولة.

وأضاف: «تحرص بلدية دبي على تطبيق المعايير العالمية في مجال سلامة الأغذية، واستخدام أبرز التقنيات الرقمية الحديثة والمتطورة في هذا المجال؛ وذلك تجسيداً لسعيها الدائم نحو تعزيز رؤيتها؛ المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة».

وأكدت إيمان البستكي، مديرة إدارة سلامة الغذاء في البلدية أهمية تبسيط إجراءات استيراد المواد الغذائية إلى الإمارة، وكذلك إجراءات إعادة التصدي، ما ينعكس إيجاباً على الشركات وزيادة مقدرتها التنافسية.

كما تسلط بلدية دبي الضوء على مبادرة «قوت»، التي تهدف إلى تحسين خدمة فحص العينات الغذائية؛ وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي و«تعزيز الثقة بسلامة الغذاء» و«ترسيخ ثقافة الريادة والحوكمة المؤسسية»؛ من خلال التأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للمواصفات المحلية والعالمية.

كما تعرض بلدية دبي مشروع منصة «زادي» التي تم إطلاقها في عام 2020؛ وهي منصة موحدة لاستيراد الأغذية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط؛ لتسهيل عمليات استيراد وإعادة تصدير الأغذية عبر موانئ إمارة دبي. ويأتي ذلك التزاماً منها بمواكبة استراتيجية الإمارات بأن تكون من أسرع دول العالم في التعافي الاقتصادي، وتوفير القدرات الذكية لما بعد جائحة كوفيد-19، وتنفيذاً لخطتها الرامية إلى أن تصبح رائدة في تقديم كافة خدمات الاستيراد وإعادة التصدير ضمن نافذة موحدة، والتي أتت نتيجة لتضافر جهود فريق عمل «بناة المدينة» ومن بينها بلدية دبي.

المشاركات العالمية



* الجناح البرازيلي يحافظ على حضوره التقليدي

أعلنت البرازيل أن جناحها في معرض جلفود 2021 سيضم مجموعة كبيرة من الشركات يبلغ عددها 42 شركة تستعرض منتجات الأغذية والمشروبات الأفضل ضمن فئتها في البلاد. وتشارك الشركات البرازيلية في معرض جلفود 2021، تحت إشراف وكالة ترويج التجارة والاستثمار للحكومة البرازيلية «أبيكس - برازيل».

وقال «مارسيو رودريجيز»، مدير الأعمال التجارية الزراعية في «أبيكس - برازيل»: «تعد البرازيل اليوم أكبر منتج ومصدّر للبروتين الحلال في العالم، كما أننا أيضاً ثاني أكبر مصدّر للمنتجات الزراعية إلى الشرق الأوسط، لكون هذه المنطقة ثالث أكبر مستورد للمنتجات الزراعية من البرازيل. وفي العام 2020 فقط، وصل الرقم التصديري للبرازيل إلى حوالي 9 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمالات لاستعادة النمو في بلدان هامة تحضر المعرض التجاري. ولدينا حضور قوي في أسواق اللحوم والبروتين الحيواني، فضلاً عن السكر والصويا والذرة. كذلك لدينا مشاركة جيدة في السوق على صعيد الحيوانات الحية والقهوة والقطن ومنتجات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح العديد من الأسواق الجديدة لنا من قبل وزارة الزراعة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مما يتيح أمامنا فرص جديدة. ومن بين القطاعات الرئيسية التي يمكن زيادة المبيعات فيها ضمن تلك الأسواق العصائر ومنتجات الألبان والعسل والأغذية العضوية والوظيفية، بجانب الأغذية المعالجة والمعبأة».

وقالت وكالة «أبيكس – برازيل»: «بالإضافة إلى اجتذابه آلاف المشترين من مختلف أنحاء العالم، يسلط معرض جلفود الضوء على اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بالأغذية والمشروبات كما يسهّل حركة التجارة. ويستقطب المعرض أيضاً صناع القرار في قطاع التجارة والمؤثرين من العالم العربي».



* 200 شركة تنقل عبق الطعام الإيطالي

تشارك إيطاليا في معرض غلف فود بأكثر من 120 شركة ومؤسسة ضمن حملة (الطعم الإيطالي الاستثنائي)، للترويج لمنتجات الطعام الإيطالي، حيث ستعرض الشركات الإيطالية تشكيلة واسعة من المنتجات الإيطالية بما في ذلك زيت الزيتون ومواد المعجنات والأجبان والقهوة الإيطالية والطعام العضوي والأطعمة «الخالية من»، والباستا والصلصات والبهارات والكمأة والأطعمة المعلبة والكثير من المنتجات المفضلة الأخرى.

وقال نيكولا لينر، السفير الإيطالي في الإمارات: «مع تزايد نجاح الطعام الإيطالي حول العالم فإننا نفخر بالإسهام في الترويج للثقافة الإيطالية وتراث المطبخ الإيطالي، ومع ربط تاريخ بلادنا وخبراتنا بتحديات الحاضر والمستقبل فإن هدفنا هو تسليط الضوء على كيف للإبداع أن يمزج الأصالة بالمعاصرة وكيف يسهم ذلك في تحسين حياتنا وصحتنا، ونحن نؤمن أن الطعام ذا الجودة العالية يجمع الناس مثل الجمال، لذا اخترنا شعار الجمال يجمع الناس».

سيقوم معرض الطعام الإيطالي بتقديم تشكيلة واسعة من عروض الطهي التي سيتكفل بها كبار الطهاة الإيطاليين المقيمين في دبي والمتخصصون في الطعام الإيطالي العريق، وكذلك دروس يقدمها الشيف الإيطالي الشهير نوربرت نيديركوفلر الحاصل على تصنيف ميشلين 3 نجوم في 21 فبراير والشيف ماركو ساكو الحاصل على تصنيف نجمتين في 22 فبراير في مختبر الطعام الإيطالي.

«تايست فرانس إكسبيرينس».. تحدي الطعام الفرنسي

أعلنت بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً عن مشاركتها في معرض جلفود 2021 من خلال جناحين.

تشترك أجنحة «تايست فرانس» مع مقدم البرامج الإذاعي الشهير كريس فايد. وفقًا لعلامة تايست فرانس، من المفترض أن تكون المنتجات الفرنسية جزءًا من الحياة اليومية لكل فرد: تسعى هذه العلامة إلى جعل جودتها في متناول الجميع بما يقارب الـ 1.77 مليار درهم (400 مليون يورو) من الصادرات خلال العام 2019، تحتل فرنسا المرتبة التاسعة كأكبر مورد للمنتجات الغذائية إلى الإمارات.

وقال فريدريك سابو، المدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: «احتفالًا بحضورها السادس والعشرين في معرض جلفود، ستعرض الأجنحة الفرنسية منتجات 30 جهة عارضة بما في ذلك شركات ذات شهرة عالمية وأخرى وافدة حديثاً إلى السوق مثل تلك المتخصصة في صناعة حليب اللوز، منتجات الألبان العضوية، الوجبات الخالية من الغلوتين وغيرها. وبينما تعرض العلامات التجارية الفرنسية أحدث المنتجات للزوار، فإنها ستولي أهمية بالغة للالتزام بإجراءات السلامة المحددة من قبل القائمين على هذه الفعالية».

إلى جانب اكتشاف الزوار مختلف النكهات والأذواق المقدمة من قبل صناعة الأغذية الفرنسية، فإنهم سيكونون على موعد مع الطبعة الأولى لتحدي الطعام «تايست فرانس إكسبيرينس» التي تدعو المشاركين للمشاركة بألعاب تخمينية حول المنتجات المعروضة وجمع طوابع على جوازاتهم الخاصة. وستتاح للمشاركين بعد ذلك فرصة لتلقي سلة هدايا تقدمها الشركات الفرنسية المشاركة في مسابقة «تايست فرانس إكسبيرينس».

هذا العام، يتم تنظيم الأجنحة الفرنسية بالشراكة مع إيفيان، المياه المعدنية الأولى في العالم، وبادوا العلامة التجارية للمياه المعدنية الفوارة.