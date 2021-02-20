أبوظبي : عماد الدين خليل

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، اليوم السبت، هطول أمطار الخير وتشكل الضباب، حيث بدأ تساقط الأمطار عند الساعة الثامنة صباحاً، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبة امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، تؤدي إلى حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

بدأ تساقط الأمطار الخفيفة على جزيرة دلما وجزر أرزنة، وزيركو، وداس في أبوظبي، و سقطت أمطار خفيفة كذلك على الرويس / أم الأشطان/ جبل الظنة/ جزيرة صير بني ياس في منطقة الظفرة، كما تشكل الضباب على سويحان والخزنة في مدينة العين، وشارع الشيخ محمد بن راشد في أبوظبي، وعلى سيح شعيب ونزوي والليسيلي وشارع الإمارات العابر في دبي، وعلى مطار آل مكتوم الدولي، وعلى طريق أبوظبي العين، وعلى مليحة في الشارقة والمنامة في عجمان.

وسجل جبل جيس في رأس الخيمة أقل درجة حرارة سجلت في الدولة، صباح السبت، 12.3 درجة مئوية عند الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحاً، وناشد المركز الوطني للأرصاد الأفراد توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وتوقع المركز أن يكون طقس غداً الأحد، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشمالية، ورطب ليل وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س على البحر، والبحر مضطرب الموج صباحاً يصبح متوسط في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان .

كذلك توقع المركز أن يكون طقس الاثنين غائم جزئياً بوجه عام، ورطب ليل وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان .