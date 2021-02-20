شكرا لقرائتكم خبر عن القاضي يبدأ مهمته مع أهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

دشن المدافع السابق لأهلي جدة نايف القاضي مهمته في منصب المدير التنفيذي للنادي الجداوي بالتأكيد أنه سيعمل كل ما يستطيع لدعم المنظومة وتحقيق تطلعات إدارة وجماهير الأهلي.

وعقد نايف اجتماعاً مع المدرب فلادان، ومن ثم اجتمع باللاعبين، وغرد عبر حسابه في تويتر:« ‏اليوم عدت إلى بيتي الأول لبدء مهام عملي مديراً تنفيذياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشكر إدارة النادي على ثقتهم، وسنعمل من أجل تحقيق ما يرضي طموحات جماهير النادي الأهلي، لن نحقق الأهداف إلا بوقفة الجميع من إدارة وإعلام وجماهير في خدمة هذا الكيان.

ولعب نايف القاضي للأهلي بين 2000-2007، ثم أكمل مشواره مع الشباب قبل أن يقرر الاعتزال والاتجاه للعمل الإداري من خلال المنتخبات السعودية السنية.

ويخلف القاضي طارق كيال الذي تنحى عن منصبه بعد خسارة الأهلي من القادسية 1-3 تاركاً استفهامات حول رحيله بعضها يتجه إلى رغبة إدارة النادي على حد تصريحات الكيال.

وستكون مباراة الأهلي والشباب في ضيافة الأخير يوم الاثنين أول مهمة للقاضي وهي مباراة مفصلية في طريق المنافسة على الدوري، حيث يحتل الشباب الصدارة برصيد 38 نقطة ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 35 نقطة.