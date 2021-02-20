شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية دبي» تُوقِّع اتفاقية مع (مورو) والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، إحدى شركات «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لقيادة التحوُّل الرقمي لعمليات الدائرة، وتعزيز النمو داخلياً وخارجياً وترسيخ الكفاءة في قسم تقنية المعلومات في الدائرة، فضلاً عن توفير قيمة مضافة بما يجعلها دائرة رائدة على مستوى العالم.

وقال سعيد محمد الطاير - العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «ملتزمون في «مورو» بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية لمساعدتها على استشراف المستقبل من خلال تعزيز قدراتها التقنية والرقمية، وهو ما يعد أحد ركائز جهودنا لتسريع وابتكار ودعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة المدى، الرَّامية إلى إنشاء نظام رقمي متكامل ومبتكر».

ومن جانبه قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني - مدير عام الدائرة: «تلتزم الدائرة بالابتكار، وتشهد تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التحوُّل الرقمي، ونحن سعداء لشراكتنا مع مركز «مورو»، لأن التنمية الرقمية مجال حيوي وهو مشروع يهتم بالبنية التحتية والمنصات والمهارات الرقمية».