شكرا لقرائتكم خبر عن سانت إتيان يفلت من الخسارة أمام ريمس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفلت سانت إتيان من الخسارة أمام ضيفه ريمس عندما سجل هدف التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي 1-1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وكان ريمس البادئ بالتسجيل عبر المالي البلال توريه في الدقيقة 72، وأدرك شارل أبي التعادل في الدقيقة 89. وكان سانت إتيان يمني النفس بتحقيق فوزه الثالث على التوالي، والابتعاد أكثر عن المنطقة المؤدية إلى الدرجة الثانية؛ لكنه اكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف رينس الثالث عشر.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات مونبلييه مع رين، وستراسبورغ مع انجيه، ولنس مع ديجون، ونيس مع متز، ونيم مع بوردو، ولوريان مع ليل، وباريس سان جرمان مع موناكو.