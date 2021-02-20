شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: بوصوفة ضمن خيارات شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي جاهزية فريقه لمواجهة بني ياس في نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم الاثنين، مشيراً إلى أن التزام اللاعبين بالواجبات التكتيكية سيحقق العبور للنهائي، وأكد وجود مفاوضات مع المغربي مبارك بوصوفة لتعويض غياب لاعب الوسط عزيز جانييف الذي سيبتعد لنهاية الموسم بداعي الإصابة في مباراة الوحدة الأخيرة.

وقال مهدي علي: توجد مفاوضات مع بوصوفة وهو خيار ضمن خيارات تعويض جانييف.

وكشف مهدي علي عن أن مشاركة عمر عبدالرحمن «عموري» المنضم لصفوف الفرسان تحتاج إلى وقت حتى ينهي برنامج تأهيله الذي يتم بشكل مرحلي بنجاح، مؤكداً أن مجرد وجود «عموري» في الملعب كواحد من أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية متعة في حد ذاتها.

وعن أحمد خليل قال: أحمد أيضاً يتم تأهيله للعودة على 3 مراحل بعد تجدد إصابته، وحالياً دخل المرحلة الثانية ولا نستعجل عودته كما هو الحال بالنسبة لعمر عبدالرحمن.