شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن أول مزايدة عالمية للتنقيب 2021.. شرق وغرب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال نهاية الأسبوع الماضي مع بدء التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والانتاج Egypt Upstream Gateway “EUG” عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 فيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بطرح تلك المزايدة والتى كانت كالتالى.. 1- طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

2 - تم طرح المزايدة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج.

3- طرح المزايدة فى 24 منطقة.

4- المزايدة بمناطق بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.