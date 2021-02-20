شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الملتقى الأول لشباب قطاع الحسابات والمديريات المالية بالغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم السبت، الملتقى الأول لشباب قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية تحت عنوان تحديات الحاضر ورؤى المستقبل المنعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2020 في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي وسياسات وزارة المالية بترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات دعما للتنمية المستدامة، وطبقاً لاستراتيجية وزارة المالية.

حضر الملتقى عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وإبراهيم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية وعلاء عبد الحميد وكيل وزارة المديرية المالية بالبحر الأحمر وممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية علي مستوي الجمهورية.

وأقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر، واستهل الملتقي بالسلام الوطني، ويهدف الملتقي الي تبادل المعلومات والخبرات بين المراقبين الماليين المنتشرين في جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن تلقي المقترحات التي تسهم في رفع الكفاءة للعاملين بوزارة المالية مما ينعكس علي حسن ادارة الموازنات العامة للدولة بدءاً من إعدادها الي تنفيذها وينعكس بصورة مباشرة علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتضمن الملتقي عدة محاور اولها تطوير بيئة عمل ممثلى وزارة المالية والارتقاء بالعنصر البشرى ويتضمن مجموعة من الافكار والمقترحات والتى من بينها الخطة الاستراتيحية لوزارة المالية ودور قطاع الحسابات والمديريات المالية فى تنفيذ مفهوم السلوك المهنى اخلاقيات ممثل الرقابة المالية ميثاق شرف المهنة الارتقاء بممثلى وزارة المالية بالجهات الأدارية وتوفير الامان الوظيفى لهم مفهوم العمل عن بعد والتدريب عن بعد فى ظل جائحة كورونا.

والمحور الثانى الوحدات الحسابية فى ظل التحول الرقمى ويتصمن مجموعة من الأفكار والمقترحات والتى من بينها ميكنه اوامر التوريد وعملية التحصيل الالكترونى، والمحور الثالث اليات تعظيم الايرادات العامة للدولة وترشيد الانفاق والذى ينعكس على خفض عجز الموازنة .

ويتضمن مجموعة من الافكار من بينها خلق اليات تساهم فى تعظيم ايرادات الدولة . ترشيد الانفاق العام وخلق اليات تساهم فى تخفيض بند نفقات الصيانة حوكمة الحسابات والصناديق الخاصة التأجير التمويلى.

وعلى مدار ثلاثة ايام الملتقى سيشارك جميع الحضور بتبادل الرؤى والافكار وستطرح العديد من التساؤلات والمشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع من خلال العديد من المقترحات والحلول وذلك عن طريق مجموعات وفرق عمل لكل محور من المحاور الرئيسية للملتقى والتى ستتحول بدورها الى نتائج ملموسة على ارض الواقع.



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