شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث فى الأسواق العالمية حتى تصعد البتكوين لمستويات قياسية؟.. 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عملة البتكوين الرقمية ارتفاعات كبيرة لتكسر حاجز 65 ألف دولار، كواحدة من أسرع العملات المشفرة ارتفاعا على مستوى العالم ، فمنذ مطلع هذا العام تسجل العملة المشفرة ارتفاعات بالجملة.

-صعود بتكوين بنسبة 90 % منذ مطلع 2021.



-العملة المشفرة كانت قبل عام تقريبا 4 آلاف دولار فقط.



- استثمار الشركات الكبيرة فيها سبب صعود صاروخى لها.



-أعلنت Tesla شراء ما يعادل 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة.



-شركات أوبر ومستر كارد و paypal دعمت صعود البتكوين.



-قيمة تداولات البتكوين تسجل ترليون دولار لأول مرة.



-تحذيرات من البنك المركزى الأوروبى والانجليزى من التعامل عليها.



-وزيرة الخزانة الأمريكية أكدت استخدام العملة في عمليات مشبوهة.