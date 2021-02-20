شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لإنشاء محطة أرصاد جوية متطورة في «الوسطى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اتفاقية مع شركة بونديرا كونسلت الهولندية لإنشاء محطة أرصاد جوية متطورة في المنطقة الوسطى، بهدف تجميع البيانات وإنشاء قاعدة معلومات مناخية للاستفادة منها في إعداد دراسات حول مشروعات الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية.

وقع الاتفاقية عن بعد سعيد بالجيو السويدي رئيس الهيئة وبحضور المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة بالهيئة وايريك أرنست مدير الشركة.

وقال رئيس الهيئة إن الهيئة تعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تعزيز الاستدامة، مؤكداً أن الطلب المتزايد على الطاقة يحتم المضي قدماً في إيجاد الحلول المناسبة ووضع استراتيجية تشكل رؤية مستقبلية لدراسات الطاقة المتجددة من المصادر المتوافرة بالإمارة.

وأشار المهندس حمد الطنيجي إلى أن الهيئة تتطلع للبدء في إعداد دراسات متخصصة لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجال الطاقة البديلة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية وتم اختيار أفضل موقع لتركيب محطة الأرصاد الجوية في المنطقة الوسطى.

ومن جانبه أكد ايريك أرنست أن الشركة تحرص على تفعيل سبل التعاون مع الهيئة وتنمية علاقات الشراكة وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين من خلال خطة محددة وستعمل على إنشاء المحطة وفق أفضل المواصفات وستوفر أجهزة رصد بيانات حديثة ومتطورة، مشيراً إلى أن الدراسات تشير إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة في الاحتياجات العالمية سوف تصل إلى ما يزيد على 30% بحلول عام 2030م وأن التحدي البيئي الذي تواجهه الأرض يفرض اعتبار الطاقات المتجددة مصدراً رئيسياً لإمدادات الطاقة.