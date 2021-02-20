شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الإيطالي ينقذ عشرات المهاجرين قبالة لامبيدوزا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ خفر السواحل الإيطالي 47 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة جزيرة لامبيدوزا الايطالية. وانقلب القارب خلال الليل عندما كان خفر السواحل ينقلون المهاجرين إلى زوارق الدورية.

وقال خفر السواحل الإيطالي «جوارديا كوستيرا»، السبت، إن القارب انقلب على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً قبالة لامبيدوزا، بينما حاولت أطقم الطوارئ انتشالهم من المياه ووضعهم على ظهر القارب. واعتبرت السلطات عملية الإنقاذ تحدياً كبيراً لإدارة قوارب المهاجرين في المنطقة. وقالت لقد كان يوماً طويلاً.

كما انتشل أحد قوارب الدوريات 40 شخصاً، بينما أنقذ قارب آخر سبعة آخرين، وفق المصدر نفسه.

وجرى إرسال مروحية لمساعدة الشرطة، فيما بحث رجال خفر السواحل عن آخرين في المياه. وقال خفر السواحل، إن عدداً كبيراً نسبياً من الأشخاص وصل، الجمعة.

وكان المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فلافيو دي جياكومو، قد أكد في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، أن 400 طالب لجوء وصلوا جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في اليومين الماضيين.

وأشار دي جياكومو إلى أن طواقم خفر السواحل الليبية، أعادت 340 طالب لجوء إليها في الآونة الأخيرة، قائلاً: «إنه من غير المقبول إعادة مهاجرين لدولة غير آمنة حالياً».

وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إن أكثر قليلاً من 2900 مهاجر وصلوا بالقوارب إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري.

وفي 2020 وصل 34 ألفاً و150 مهاجراً بحراً إلى السواحل الإيطالية وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ2019 التي شهدت وصول 11 ألفاً و470 مهاجراً.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الإيطالية، انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين تمت إعادتهم إلى موطنهم في العام الماضي، جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وأوضحت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية، أنه في أعقاب انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق الحدود الإيطالية لمدة ستة أشهر، تمكنت روما من إعادة 3585 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم في العام الماضي، مقابل 7054 أعادتهم في عام 2019.