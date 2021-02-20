شكرا لقرائتكم خبر عن «تريندز» يناقش أولوياته البحثية والتدريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استقبل الدكتور محمد عبد الله العلي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «تريندز للبحوث والاستشارات»، عمر النعيمي مدير عام الشركة، وأحمد محمد الأستاد، المدير العام لـمركز تريندز للبحوث والاستشارات، لمناقشة الخطة البحثية السنوية للمركز والبرامج البحثية والتدريبية الجديدة التي سيتم التركيز عليها في العام الجاري 2021، كما تمت مناقشة الأهداف العامة التي تسعى إلى تحقيقها شركة «تريندز للبحوث والاستشارات»، باعتبارها شركة متعددة المهام، تسعى إلى تعزيز أنشطتها البحثية والعلمية والاستشارية والتدريبية عبر العديد من دول العالم.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي أن شركة تريندز للبحوث والاستشارات تسعى إلى التنوع في تقديم خدماتها البحثية والاستشارية إلى مختلف الجهات والمؤسسات داخل الإمارات وخارجها، وتتطلع إلى الوجود في العواصم الرئيسية في العالم في المرحلة المقبلة. وأوضح العلي أن شركة «تريندز» أجرت، مؤخراً، العديد من التغييرات لإعادة تنظيم العمل، بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بالأداء العام وتحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.