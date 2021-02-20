شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون استرشادي عربي لحماية المرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - الخليج:

أكد البرلمان العربي،السبت، أهمية تعزيز التعاون بينه ومنظمة المرأة العربية، خصوصاً فيما يتعلق بدعم قضية مكافحة العنف ضدها، والبدء في إعداد مشروع قانون استرشادي عربي في هذا الشأن.

ويهدف المشروع إلى اعتماد آليات تشريعية يمكن للدول العربية أن تسترشد بها عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة في مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتباره جزءاً أساسياً من التشريعات والخطط والسياسات الوطنية للدولة، وتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة وفرض أشد العقوبات على مرتكبيه، ودعم المرأة العربية بما يعزز قدرتها على التعامل والاستجابة الإيجابية لمختلف الأزمات.

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب التابعة للبرلمان العربي، برئاسة د.مستورة بنت عبيد الشمري، موضوع مكافحة العنف ضد المرأة، بمشاركة د.فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

واستعرضت اللجنة التشريعات والقوانين والاستراتيجيات الوطنية العربية، والجهود العربية المشتركة والدولية في هذا الشأن.