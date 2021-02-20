«الزاهر» يتحدى «صمود» في كأس رئيس الدولة بمضمار أبوظبي

أبوظبي: محمد مصطفى

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية، مساء الأحد، واحداً من أهم سباقاته في الحفل الحادي عشر، الذي يتألف من 7 أشواط منها 6 للخيول العربية الأصلية وشوطاً واحداً للخيول المهجنة الأصيلة، وتتنافس نخبة الخيول المشاركة على جوائز مالية بقيمة 3 ملايين و310 آلاف درهم. ويتضمن الحفل شوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب كأس سموه للخيول المهجنة الأصيلة، إضافة إلى شوطي كلاسيكي الأمهار والمهرات، وجميعها بمشاركة نخبة من أقوى الخيول التي تتنافس على الوصول لمنصات التتويج. وتشتد المنافسة في الشوط الرئيسي «السادس» الذي يشهد كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الممتد لمسافة 2200 متر، بمشاركة 13 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ ميلوني ونصف مليون درهم، ويسعى «الزاهر» بطل النسخة الماضية إلى المحافظة على لقبه بعد أن استعاد مستواه لكنه يصطدم بعدد من الخيول القوية في مقدمتها «صمود» الذي كسب جولة تحضيري الكأس قبل 3 أسابيع، وكما يبرز «بي» اف مغيدر «وصيف» صمود «في السباق الأخير، و«داغوي لوتوا» و«ايه اف البيرق». أما الشوط الأبرز الآخر من سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة، يحل في ختام الأمسية، ويأتي الشوط لمسافة 1400 متر، «قوائم»، وتبرز من خلاله مواجهة متجددة بين «برهان» (باشالارد/ كوارتلو)، و«مداهم» (سيمار/مولن)، ويذكر أن المواجهتين السابقتين كانتا لصالح برهان، وكما يضم السباق نخبة قوية مثل «مكلل» (شاربي/ أونيل)، و«متماسك»، إضافة إلى «أجود». وتسعى «هبة الوثبة» بطلة كلاسيكية أبوظبي للمهرات (دي روال/ مولن) التي تخوض ثاني مشاركتها عبر كلاسيكية الإمارات للمهرات لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر (هيبة)؛ حيث تواجه خيولاً قوية في مقدمتها «فوعة» (لمارتنيل/ فيرون) وصيفتها في كلاسيكية أبوظبي، و«روعة الريف» صاحبة المركز الثالث في ذلك السباق. ويسعى الجواد «حميم» إلى الاستمرار في انتصاراته عبر سباق كلاسيكية الإمارات للأمهار في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر (هيبة)، وخاض هذا الجواد 5 نزالات هذا الموسم كسبها جميعها، لكنه يصطدم بالمهر «متحدي» (لمارتنيل/ فيرون)، إلى جانب رفيقه «قاسم» و«ايه اف معتق». يتضمن الحفل شوطين للمبتدئة، الأول في ضربة البداية على لقب المها لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً يبرز منها كل من «عاهد الخالدية»، ملك الوصافة، و«ايه اف الأحقاف»، و«ايميلينا». أما ثاني أشواط المبتدئة فيقام في الثالث على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، ويستقطب 16 خيلاً يبرز منها «ايه اف محنك»، و«مروج»، ويضم الشوط الثاني نخبة قوية من الخيول تتنافس على مسافة 2200 متر (تكافؤ) على لقب العنود، ويبرز كل من «ايه اف اباهي» (أورتيل/ أوشيه) و«قاسم» (لمارتنيل/ كوراتولو) وكلاهما فائز في آخر مشاركة.

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