شكرا لقرائتكم خبر عن «بروج» تدرس المرحلة الثالثة لمنشآتها النفطية في الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز عن تكليف شركة «إي واي» بإجراء دراسة الجدوى المتعلقة بالمرحلة الثالثة لمنشآتها النفطية في إمارة الفجيرة. سيجري بناء منشآت المرحلة الثالثة من محطة الفجيرة لتخزين النفط وفق المواصفات نفسها التي تم استخدامها لبناء منشآت المرحلتين الأولى والثانية، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدم العمليات الآلية. وأفادت الشركة أنها قد أنهت في العام الماضي التصاميم الهندسية الأولية لمنشآت المرحلة الثالثة، وباشرت في أعمال ما قبل البناء، بما في ذلك دراسة التربة وتقييم الأثر البيئي. ومن شأن دراسة الجدوى هذه أن تطور خطط الشركة أثناء الاستعداد لمرحلة البناء، ومن المتوقع أن تضيف منشأة المرحلة الثالثة نحو 3.5 مليون متر مكعب، أو 22 مليون برميل نفط، وعند انتهائها، تصبح شركة بروج للطاقة أكبر مزود لتخزين النفط في ميناء الفجيرة. قال نيكولاس باردينكوبر، الرئيس التنفيذي لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز: «نظراً لنقص تخزين النفط عالمياً، نحن متحمسون لإحراز تقدم في مشروعنا لتوسيع قدرتنا في الفجيرة، أحد أكبر مراكز النفط في العالم، سوف تشمل منشأة المرحلة الثالثة خزانات النفط الخام، إضافة إلى زيادة السعة لزيت الوقود والمنتجات النظيفة».