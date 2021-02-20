شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك: «بيتكوين» أفضل من حيازة النقد مع فائدة سلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتيسلا إن امتلاك بيتكوين أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف يجعلها أصل أفضل لحيازته.

وقال ماسك في تغريدة «لكن، حين يكون للعملة الإلزامية سعر فائدة حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط هو الذي لن يتطلع لمكان آخر». وأضاف بيتكوين تقريبا... مثل المال الإلزامي. الكلمة الأساسية هنا تقريبا".

كما دافع عن تحرك تيسلا للاستثمار في بيتكوين، قائلا إن الاختلاف عن النقد جعلها مغامرة مناسبة للشركة المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لكي تحوز العملة المشفرة.

ودفع شراء تيسلا 1.5 مليار دولار من بيتكوين العملة المشفرة للارتفاع صوب ذروة قياسية هذا الأسبوع فوق 50 ألف دولار بينما دفع ترويج ماسك في الآونة الأخيرة لدوجكوين سعر العملة المشفرة للارتفاع. واستقرت بيتكوين دون ذروة قياسية عند 51284 دولارا بقليل الجمعة.

(رويترز)