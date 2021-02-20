شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبوظبي» تستعرض فرص الاستثمار في المالديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع سفارة جزر المالديف لدى دولة الإمارات؛ ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار في جزر المالديف، بمشاركة محمد هلال المهيري - مدير عام غرفة أبوظبي، وإبراهيم أمير - وزير المالية في جزر المالديف، وأحمد خليل - وزير الدولة للشؤون الخارجية في جزر المالديف، وأميناث شابينا - سفير فوق العادة ومفوض جزر المالديف لدى دولة الإمارات، إضافة إلى نخبة من المسؤولين من جزر المالديف.

وشهدت الندوة استعراضاً لمجموعة من المعلومات الوافية للمستثمرين الإماراتيين حول فرص الاستثمار المحتملة في جزر المالديف، علاوةً على تغطية مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي شملت فرص الاستثمار في القطاع السياحي والمصائد السمكية، وتربية الأحياء البحرية والزراعة وغيرها.

وأبدى محمد هلال المهيري تطلعه إلى مواصلة الزخم الراهن في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري على المستويات كافة بين دولة الإمارات وجزر المالديف، وذلك من خلال التركيز على تطوير الشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت المهيري إلى أن دولة الإمارات وجزر المالديف تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على روابط من الصداقة، والرغبة المشتركة في مد جسور التعاون في كل المجالات التنموية والاقتصادية، بما يحقق المنفعة المتبادلة.

بدوره، أكد إبراهيم أمير، وزير المالية في جزر المالديف، أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع الإمارات، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسريع مرحلة التعافي الاقتصادي عبر عقد الشراكات الفاعلة ذات المصلحة المتبادلة.

وبارك أحمد خليل – وزير الدولة للشؤون الخارجية في جزر المالديف لدولة الإمارات نجاح وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، كأول دولة عربية والخامسة على مستوى العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر.

فيما قالت أميناث شابينا، سفير فوق العادة ومفوض جزر المالديف لدى دولة الإمارات: «يسعدني أن نرى هذا التعاون المثمر مع الأخوة في غرفة أبوظبي لعقد هذه الندوة، لتقديم نظرة شاملة ومعمقة عن الآفاق الاقتصادية في المالديف».