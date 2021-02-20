"أيدكس و نافدكس 2021" ينطلقان بمشاركة 900 عارض

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تنطلق الأحد فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيدكس و نافدكس 2021"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 900 عارض من 60 دولة، و 35 جناحا حيث تمثل الشركات الوطنية 16 % و الشركات الدولية 84 % مع مشاركة خمس دول للمرة الأولى و 110 وفود دولية بينما يحظى الحدث بتغطية أكثر من 500 إعلامي في حين يتوقع أن يصل عدد زائريه إلى أكثر من 70 ألفا. ويأتي تنظيم معرضي "آيدكس ونافدكس 2021" - اللذين تتواصل فعالياتهما حتى 25 فبراير الجاري ومؤتمر الدفاع الدولي الذي انطلقت أعماله السبت - من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة. ترسيخ المكانة وبهذه المناسبة .. أصدرت الإدارة التنفيذية للاتصال الدفاعي بوزارة الدفاع من خلال العدد الخاص لمجلة "درع الوطن" تقريراً أكدت فيه أن المعارض العسكرية رسخت مكانة دولة الإمارات و دورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية يعتبر اليوم من الركائز الاقتصادية الهامة للدول الصناعية الكبرى، إذ نجحت هذه الفعاليات الحيوية في التحول إلى منصات عالمية لاستعراض أحدث الأنظمة الدفاعية المبتكرة، وتتنافس من خلالها أبرز الشركات العالمية. وأكد التقرير أن المعرضين والمؤتمر بدورتهما الحالية يعدان فرصة مثالية للاطلاع على أحدث تطورات الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، في ظل مشاركة قادة الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، للبحث في التحديات التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي، مبديا التطلع لنجاح الحدث وتوجيه رسالة للعالم مفادها "حان الوقت ليجتمع العالم من جديد في أبوظبي". جاهزية تامة وأشار التقرير إلى الجاهزية التامة من قبل القائمين على تنظيم المعرضين حيث تتمتع الدولة ببنية تحتية وإمكانات عالمية المستوى وخبرات متميزة تؤهلها لاستضافة وتنظيم هذا النوع من الفعاليات الدولية، واستقبال العالم من جديد والترحيب بهم رغم الظروف التي فرضتها جائحة "كورونا"، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وهو ما يعتبر مؤشراً حقيقياً على عودة التعافي لمختلف القطاعات الاقتصادية، بالنظر إلى مستوى الحجوزات المسجلة. ويضم جناح الإمارات المشارك في المعرضين والذي يشرف على إدارته مجلس الإمارات للشركات الدفاعية معروضات لأكثر من 15 شركة وطنية متخصصة في مختلف الصناعات المتعلقة بخدمات قطاع الطيران مثل التصنيع والأنظمة المستقلة والخرائط والصيانة والإصلاح والعمرة والاتصالات والخدمات اللوجستية والتطوير التقني وغيرها. وفيما يلي أبرز الشركات الوطنية المشاركة في الحدث الدولي: مجلس الإمارات للشركات الدفاعية (EDCC)، و مجلس التوازن الاقتصادي، ومجموعة إيدج (EDGE Group PJSC)، وطيران أبوظبي، و شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي"، و "الجسور" (Al Jassor)، و "الطارق"، وشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، و "أمرُك" AMMROC، و شركة "الفتّان القابضة للاستثمار" (Al Fattan Holding Investment)، وشركة "أكسوم مارين" Aksum Marine، وشركة أبوظبي لبناء السفن "ADSB". وتشارك في الحدث الدولي خمس دول للمرة الأولى هي إسرائيل، و لوكسمبورغ، و البرتغال، و أذربيجان، و مقدونيا الشمالية ليرتفع إجمالي الدول المشاركة إلى أكثر من 60 دولة، وبواقع 1300 شركة، ما يرسخ المكانة الدولية لأبوظبي وقدرتها على استقطاب مختلف دول العالم للمشاركة في واحد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، وذلك رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم. وأكدت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" أن إجراءات السلامة تعتبر حجر الزاوية في جميع أنشطتها وعملياتها، وأن صحة وسلامة الزوار على رأس أولوياتها حيث ستقوم "أدنيك" بتنفيذ العديد من بروتوكولات وإجراءات السلامة التي تضمن صحة و رفاهية الضيوف والمشاركين، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات السلامة الخاصة بها على ثلاث مراحل منفصلة، قبل الحدث وأثناء الحدث وبعده، حيث تتولى "أبوظبي الوطنية للمعارض" قبل الحدث تدريباً صارماً لجميع الموظفين في الموقع، وتنفيذ فحص شامل في الموقع، وضمان تمكين التباعد الجسدي في جميع أنحاء الشركة بالإضافة إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة كبيرة من الإجراءات للحفاظ على سلامة الزوار، ويشمل ذلك التباعد الجسدي، والارتداء الإلزامي للكمامة، وإنشاء ممرات ومداخل ومخارج أحادية الاتجاه منوهة بتوافق البروتوكولات مع إرشادات السلطات الصحية الدولية والمحلية. كما أكدت "أدنيك" أن كل شخص يرغب في زيارة المعرض سيحتاج إلى نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19، للدخول إلى نقاط الدخول الست المخصصة، وستكون هناك خمس نقاط خروج مخصصة. وأوضح التقرير أن مؤتمر الدفاع الدولي الذي انطلقت أعماله أمس للمرة الأولى بنسخته "الهجينة"، يجمع أكثر من 26 متحدثا من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال وافتراضياً من خلال منصات التواصل العالمية لمناقشة ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وأما معرض "نافدكس" فيعد من المعارض الدفاعية البحرية الرائدة في العالم، والذي يقام بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي آيدكس، وهو متخصص في شؤون القوات البحرية والأمن والسلامة البحرية، وتُشارك فيه القوات البحرية وأبرز الشركات المختصة بهذا القطاع من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أحدث التكنولوجيا التي تتم الاستعانة بها للوصول لحلول مستدامة للعمليات البحرية . وينعقد معرض "نافدكس 2021 " في مرسى "أدنيك" المخصص للفعاليات المائية، والذي يوفر مساحات عرض خارجية تتجاوز الـ 30 ألف متر مربع، بعدد مشاركات يصل إلى 70 شركة، من 16 دولة، وتستقبل المساحة المائية وميناء زايد 17 سفينة وقطعة بحرية مثل السفن بحجم "كورفت" وسفن الصواريخ والسفن المسلحة والزوارق الصغيرة، والفرقاطات وسفن الإسناد والخدمة والسفن الكبيرة المشاركة. وام