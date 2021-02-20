شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أمريكيون يستنسخون أول حيوان معرض للانقراض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - رويترز

نجح علماء أمريكيون في استنساخ حيوان النمس أسود الأقدام المعرض للانقراض، وذلك باستخدام خلايا مجمدة من إحدى إناث هذا الحيوان كانت قد نفقت منذ عقود، وذلك في أول استنساخ لنوع معرض لخطر الانقراض في الولايات المتحدة.

وخطت جهود استعادة النمس ذي الأقدام السوداء، والتي تهدف إلى إثراء التنوع الجيني ومقاومة الأمراض خطوة جريئة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول بولادة «إليزابيث آن» المستنسخة من خلايا الأنثى «ويلا» التي عاشت قبل أكثر من 30 عاماً حسبما قالت المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية.

وقالت نورين والش مديرة منطقة الجبال والبراري التابعة للمؤسسة: «على الرغم من كون هذا البحث أولياً، فهو أول استنساخ لنوع معرض للانقراض في أمريكا الشمالية، ويتيح وسيلة واعدة للجهود المستمرة للحفاظ على النمس أسود الأقدام». وهذا النوع هو الوحيد من حيوانات «ابن عرس» التي تعد أمريكا الشمالية موطناً لها، وكان يُعتقد أنه انقرض، لكنه ظهر بعدما كاد يختفي للأبد عندما اكتشف مزارع في ولاية «وايومنج» عدداً صغيراً منه في أرضه عام 1981، وتم جمع هذه الحيوانات وإدراجها في برنامج استيلاد لاستعادة النوع. لكن لم يخرج إلى الدنيا إلا سبعة منها فقط، وجميع حيوانات النمس أسود الأقدام الموجودة اليوم تربطها صلة قرابة وثيقة بها. و«إليزابيث آن» نسخة وراثية طبق الأصل من «ويلا» التي نفقت في الثمانينيات، وليس لها نسل على قيد الحياة. وكان لدى سلطات «وايومنج» من الحصافة ما دفعها إلى حفظ جينات «ويلا» وإرسال عينات أنسجتها إلى حديقة الحيوان المتجمدة في مدينة سان دييجو عام 1988. وبعد مرور أعوام، شكلت هذه العينات بيئات خلايا صالحة لمشروع الاستنساخ.