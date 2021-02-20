شكرا لقرائتكم خبر عن «الدعم الاجتماعي» بعجمان يحل 96.6% من المشاكل ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة عجمان 834 حالة خلال عام 2020، وتمكن بجهود العاملين وحرفيتهم في التعامل مع الحالات من حل ما نسبته 96.6% من مجموع الحالات، معززاً بذلك مسيرته المتميزة في تحقيق الأمن المجتمعي. وقالت النقيب وفاء خليل الحوسني، مديرة مركز الدعم الاجتماعي بعجمان، إن المركز استقبل 834 حالة خلال عام 2020، وتمكن من حل 806 حالة منها ودياً دون اللجوء إلى المحاكم، بنسبة بلغت 96.6% متجاوزاً نسبة المستهدف والبالغة 95%، ليحقق بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات المركز المتميزة. وتفصيلاً، أشارت مديرة المركز إلى أن الخلافات الزوجية تصدرت أعلى نسبة من الحالات الواردة، تليها الخلافات العائلية، والاعتداء على سلامة الجسم، وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى التغيب عن المنزل، وقد تمكن أفراد المركز من إيجاد حلول مناسبة لغالبية الحالات والإصلاح بين المتخاصمين بطرق سلمية معتمدين على مبدأ التسامح وأهمية الترابط الزوجي والأسري في بناء الأسرة الصالحة. وعبرت النقيب وفاء خليل الحوسني، رئيسة قسم الدعم الاجتماعي بشرطة عجمان، عن سعادتها بهذا الإنجاز والشعور بالفخر للتمكن من التوفيق بين الأطراف المتخاصمة والحل بشكل سري وودي، وأشارت إلى أن جهود مركز الدعم الاجتماعي في شرطة عجمان واجب وطني وأخلاقي وتعزيز للمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع.