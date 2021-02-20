شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للإسكان» تستعرض مشاريعها لعام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبو ظبي - “الخليج”

استعرض مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان خطط وبرامج الهيئة لعام 2021، وأكد الحرص على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وإسعادهم، ورفع مستوى معيشتهم، وفقاً لأعلى وأرقى المعايير العالمية، بما يحقق أهداف القطاع الاجتماعي في توفير مجتمعات سكنية مترابطة ومتنوعة ومستدامة، تسهم في رضى المواطنين عن خدمات الإسكان؛ إذ جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2021 الذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي. وعُقد الاجتماع برئاسة جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة. وفي بداية الاجتماع ثمن المجلس دعم القيادة الرشيدة لمشاريع الإسكان، وأكد استمرار الهيئة في تطوير البيئة السكنية لمواطني الإمارة، كما اطلع المجلس على مستجدات المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ، وأكد إنجازها حسب الخطط الزمنية المعتمدة، وتأكيد تطبيق معايير الحي الإماراتي المتكامل الذي يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية، بما يتناسب مع اشتراطات الاستدامة ونظام اللؤلؤتين. وتابع المجلس موجزاً عن التطورات والتوصيات في ما يخص استراتيجيات وسياسات الإسكان وطلبات القروض السكنية بكافة أنواعها، كما استعرض مراحل تطور وإنجاز مشاريع المساكن الحكومية في مختلف مناطق الإمارة، وأكد أهمية العمل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لإنجاز المشاريع الإسكانية حسب الخطط المعتمدة.