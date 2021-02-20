شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي» تنفذ المناظر الطبيعية لدوار الحبارى في المشرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبى "الخليج"

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال المناظر الطبيعية لدوار الحبارى في منطقة المشرف بجزيرة أبوظبي، وذلك حفاظاً على التراث والمعالم البيئية والتنوع الجغرافي الإماراتي، ضمن خطتها الاستراتيجية للحفاظ على المظهر العام لجزيرة أبوظبي، ومواكبة للتطور والنمو العمراني في المنطقة. وأنشأت البلدية ضمن المشروع مجسمات للصقور والحبارى تم تثبيتها في مناطق بالدوار تم تجهيزها لتحاكي البيئات الصحراوية والزراعية والجبلية والتناغم البيئي والجغرافي الذي تتميز به دولة الإمارات، حيث تم تركيب 6 مجسمات للصقور و27 مجسماً للحبارى، كما تم تنفيذ أعمال خرسانية تجميلية على شكل كثبان رملية، وإنشاء نافورة مائية. وتضمنت الأعمال كذلك إنشاء أحواض زراعة، وزراعة العديد من النباتات، وفرش الحجر التجميلي داخل أحواض الزراعة، وتركيب شبكة الري، وكذلك تركيب شبكة إنارة للأعمال التجميلية، وإنشاء غرفة مضخات للنافورة، بالإضافة إلى تركيب صخور كبيرة داخل النافورة وفي الدوار بشكل متناسق يتماشى مع الشكل الجمالي العام للدوار.