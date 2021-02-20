شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 20 – 2 – 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم السبت 20 فبراير 2021 بعدما سجل المعدن الأصفر هبوط مستمرعلى مدار الأسبوع الجارى، لكنه عاد للصعود بشكل محدود على مدار تعاملات مساء الجمعة ، وصباح اليوم السبت.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 670 جنيها.

عيار 24 سجل 894 جنيها.

عيار 21 سجل 782 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها.

أونصة الذهب بلغت 1784 دولار.

منذ يوم 10 فبراير 2021 تسجل أسعار الذهب تراجعات مستمرة على المستوى العالمى، حيث سجل سعر أونصة الذهب في هذا التاريخ 1840 دولار، ثم بدأ المعدن النفيس رحلة هبوط في البورصات العالمية ليخسر قرابة 56 دولار حتى اليوم السبت 20 فبراير لتبلغ الأونصة 1784 دولار.

هبوط الذهب

وبلغت نسبة الهبوط في سعر أونصة الذهب على المستوى العالمى 1.7 % خلال العشرة أيام الماضية، في سيناريو كان على عكس المتوقع، في ظل استمرار التأثير السلبي علي الاقتصاد العالمي جراء تداعيات فيروس كورونا.

على مستوى تداولات هذا الأسبوع، فإن الذهب سجل في ختام تعاملات البورصات العالمية مساء أمس الجمعة على ارتفاع لسعر أونصة الذهب إلى 1783.35 دولار بزيادة ملحوظة عن سعر الفتح أمس والتي كانت تسجل 1774.95 دولار تقريباً.