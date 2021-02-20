شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 20-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 20 -2-2021، مقابل الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.76 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.82 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ، استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، أما سعر صرف الريال السعودى سجل 4.09 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.82 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.76 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.76 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.78 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.77 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.76 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.