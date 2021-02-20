الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 20-2-2021 أمام الجنيه المصرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 20-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 20 -2-2021، مقابل الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.76 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.82 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ، استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، أما سعر صرف الريال السعودى سجل 4.09 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
3efbb85aad.jpg سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.82 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.76 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.76 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.78 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

b248d6e654.jpg

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.77 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.76 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا