شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع وزير السياحة مع "مستثمرى البحر الأحمر" لمناقشة معوقات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع جمعية مستثمرى البحر الأحمر، مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لمناقشة القضايا العالقة التى تواجه المستثمرين.



وقال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، إن المستثمرين سيعرضون مشاكلهم اليوم السبت على وزير السياحة والآثار، والمتعلقة بمطالبة الجهات الحكومية بسداد المستحقات المتأخرة بالرغم من قرار مجلس الوزراء بتأجيل السداد حتى 30 أبريل المقبل.



وأضاف ، أمين جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أن أصحاب الفنادق والمنتجعات لم يستفيدوا من مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة، بسبب صعوبة الإجراءات، موضحا أنه سيتم طرح كافة المعوقات على طاولة الاجتماع، كما سيتم مناقشة أسعار بيع الغرف الفندقية، وآليات وزارة السياحة والآثار للحملات الترويجية فى الخارج لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بشكل عام والبحر الأحمر بشكل خاص.